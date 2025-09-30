الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي لثلاثة أيام

10:33 ص

الوكيل الإخباري- أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين، حتى مساء الخميس المقبل. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، بما يشمل أروقته وساحاته وأقسامه، ومنعت دخول المصلين إليه، حيث يستمر إغلاق الحرم بدءًا من اليوم ويتواصل لمدة 3 أيام، بحجة الأعياد اليهودية.



واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة، واستهدافًا ممنهجًا للحرم الإبراهيمي.



كما حذّرت من خطورة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة بحق الحرم، والتي تتنوع بين منع رفع الأذان بشكل متكرر، والتضييق على دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية وعمليات التفتيش، إضافة إلى عرقلة عمل طواقم الحرم ومنعهم من أداء مهامهم.



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة "اليونسكو" بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تهدد الطابع الديني الإسلامي الخالص للحرم الإبراهيمي الشريف.