الإثنين 2025-12-08 12:53 م

كندة حنا تثير الجدل مجدداً بمنشور عن "الإهانة".. ما علاقة سامر المصري؟

ا
كندة حنا و سامر المصري
الإثنين، 08-12-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   أثارت الفنانة السورية كندة حنا الجدل مجدداً بعد تعليق نشرته عبر إنستغرام قالت فيه: "الإهانة من شخص بلا مبدأ لا تهزني"، وذلك عقب تصريحات الفنان سامر المصري حول استبعادها من مسلسل "النويلاتي" المقرر عرضه في رمضان 2026.

سامر المصري أوضح أنه لا يعرف كندة مسبقاً، وأن قرار استبعادها كان إنتاجياً بحتاً لعدم ملاءمتها للدور وفق رؤية الشركة المنتجة، نافياً أي خلاف شخصي.


كندة كانت قد صرحت في مقابلة سابقة أن استبعادها جاء بطلب من سامر المصري بعد يوم واحد من بدء التصوير، وأنه تم استبدالها بإعلامية بلا خبرة في التمثيل، مشيرة إلى أنها لجأت لنقيب الفنانين مازن الناطور الذي أبدى تعاطفه معها.


"النويلاتي" من تأليف عثمان جحى وإخراج يزن شربتجي، وبطولة سامر المصري وديمة قندلفت ونادين تحسين بيك وفادي صبيح وغيرهم.

 

