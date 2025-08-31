بن غفير يخطط لمعاقبة المشاركين بأسطول غزة

-
أخبار متعلقة
77 شهيدا في غزة بينهم 19 من منتظري المساعدات
شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في غزة
إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة
76 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة
إعلام عبري: تقديرات عسكرية بنجاح عملية تصفية أبو عبيدة
"اللجنة الوزارية بشأن غزة" تدعو الإدارة الأميركية لإعادة النظر بقرار عدم منح تأشيرات لوفد فلسطين
جيش الاحتلال : مقتل ضابطين وإصابة آخرين على يد المقاومة جنوب القطاع
66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة