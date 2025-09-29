الإثنين 2025-09-29 08:16 ص
 

تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية

الإثنين، 29-09-2025 07:45 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت تايمز أوف إسرائيل نقلًا عن مصدر مطلع أن ويتكوف عمل على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على الاقتراح المطروح بشأن غزة، رغم اعتراضه على بعض الشروط، التي تضمنت نزع سلاح حماس ودور محتمل للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب.اضافة اعلان


وفي السياق ذاته، أفادت هآرتس بأن لقاء جمع نتنياهو مع ويتكوف وجاريد كوشنر جرى في أجواء جيدة، مشيرة إلى أن الخلافات بين الجانبين بشأن "خطة ترامب" بدأت تتقلص.
 
 
