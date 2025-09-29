تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية

وفي السياق ذاته، أفادت هآرتس بأن لقاء جمع نتنياهو مع ويتكوف وجاريد كوشنر جرى في أجواء جيدة، مشيرة إلى أن الخلافات بين الجانبين بشأن "خطة ترامب" بدأت تتقلص.
