ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة، وبهذا فإنه ذلك يعني انتهاء الحرب في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض، "وهذا اليوم مهم جدا وقد يكون الأهم في التاريخ والأعظم في تاريخ الحضارات. ونتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة".



وشكر ترامب، قادة دول عربية وإسلامية وحلفاء في أوروبا على التجاوب مع مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبموجب الخطة تلتزم دول عربية وإسلامية بنزع سلاح غزة.



وأضاف "إذا قبلت حماس الاقتراح فإنه ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن"، موضحا أن "الأطراف ستتفق على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي".



وقال "إذا رفضت حماس الاتفاق، فإن إسرائيل تحظى بدعمي الكامل لتدمير حماس، على الرغم من أنه قال إنه يشعر بالحصول على رد إيجابي من حماس".