ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض، "وهذا اليوم مهم جدا وقد يكون الأهم في التاريخ والأعظم في تاريخ الحضارات. ونتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة".
وشكر ترامب، قادة دول عربية وإسلامية وحلفاء في أوروبا على التجاوب مع مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبموجب الخطة تلتزم دول عربية وإسلامية بنزع سلاح غزة.
وأضاف "إذا قبلت حماس الاقتراح فإنه ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن"، موضحا أن "الأطراف ستتفق على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي".
وقال "إذا رفضت حماس الاتفاق، فإن إسرائيل تحظى بدعمي الكامل لتدمير حماس، على الرغم من أنه قال إنه يشعر بالحصول على رد إيجابي من حماس".
وأوضح ترامب أن الحكومة الجديدة ستتألف من فلسطينيين وخبراء من مختلف أنحاء العالم، مبينا أن الخطة تدعو إلى إنشاء هيئة دولية تُسمى "مجلس السلام"، وتوني بلير يرغب في الانضمام إلى المجلس، وسيتم تسمية آخرين في الأيام المقبلة".
