الثلاثاء 2025-10-28 01:48 م
 

زينة تتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير "ورد وشوكولاته" - فيديو

1
زينة
 
الثلاثاء، 28-10-2025 12:24 م

الوكيل الإخباري-   فاجأت الفنانة المصرية زينة جمهورها بإصابة في ركبتها أثناء تصوير مشهد درامي لمسلسلها الجديد "ورد وشوكولاته"، حيث وثّقت الواقعة عبر فيديو على إنستغرام يظهر لحظة سقوطها أرضًا.

اضافة اعلان


وكشف مصدر من كواليس المسلسل أن الفحوصات أظهرت شرخًا في عظام الركبة، ما استلزم راحة طبية لعدة أسابيع، إلا أن زينة رفضت التوقف عن التصوير بسبب ضغط جدول العمل وموعد العرض النهائي، وعادت للتصوير رغم الألم.


المسلسل، من بطولة محمد فراج وصفاء الطوخي ومها نصار، مستوحى من أحداث حقيقية ويتناول قصة إعلامية تواجه صراعات شخصية واجتماعية، وسط علاقة حب متوترة مع المحامي صلاح.

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم فلسطين

فلسطين إسرائيل توقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر بمناطق سيطرتها

145

تكنولوجيا ميتا تطلق ميزة "المنشورات الشبحية" على ثريدز

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية اربد: جادون في تلبية مطالب تجار سوق الصاغة

بفع

أخبار الشركات كابيتال بنك يعلن أسماء الرابحين بجائزة "3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً" ضمن حملة حسابات التوفير

ب

تكنولوجيا إيلون ماسك يطلق منصة "غروكيبيديا" المنافسة لـ ويكيبيديا

علم إيران

عربي ودولي إيران تحذر من هجوم محتمل

2

طب وصحة ماذا يعني فقدان الشهية في الصباح؟

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة