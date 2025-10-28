زينة تتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير "ورد وشوكولاته" - فيديو

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة المصرية زينة جمهورها بإصابة في ركبتها أثناء تصوير مشهد درامي لمسلسلها الجديد "ورد وشوكولاته"، حيث وثّقت الواقعة عبر فيديو على إنستغرام يظهر لحظة سقوطها أرضًا.

وكشف مصدر من كواليس المسلسل أن الفحوصات أظهرت شرخًا في عظام الركبة، ما استلزم راحة طبية لعدة أسابيع، إلا أن زينة رفضت التوقف عن التصوير بسبب ضغط جدول العمل وموعد العرض النهائي، وعادت للتصوير رغم الألم.



المسلسل، من بطولة محمد فراج وصفاء الطوخي ومها نصار، مستوحى من أحداث حقيقية ويتناول قصة إعلامية تواجه صراعات شخصية واجتماعية، وسط علاقة حب متوترة مع المحامي صلاح.

