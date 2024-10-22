 
الثلاثاء 2024-10-22 02:08 م
 
 

شاهد.. طفلة من غزة تحمل شقيقتها المصابة مسافة كيلومترين

من الفيديو
من الفيديو
الثلاثاء، 22-10-2024 01:57 م

الوكيل الإخباري- تحت أشعة الشمس الحارقة وبجسدها الصغير النحيل، وبقدميها الحافيتين حملت طفلة غزية أختها المصابة على كتفيها ومشت بها لأكثر من كيلومترين خلال توجهها إلى مخيم البريج جنوب مدينة غزة.

اضافة اعلان


هذا المشهد نشره الصحفي علاء حمودة عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليه قائلا "طفلة نازحة تحمل شقيقتها الجريحة على كتفيها وتمشي معها لأكثر من كيلومترين، رأيتها بالصدفة وحزنت على حالها وهي تمشي وحيدة حافية القدمين تحت أشعة الشمس الحارقة، ساعدتها ورافقتها إلى مكان نزوحها".


وسأل الصحفي حمودة الطفلة إن كانت متعبة من حملها شقيقتها، فأجابته "تعبانة، وإلي ساعة بحملها، وأه مش قادرة أمشي".

فيديو الطفلتين شهد انتشارا ورواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الصدمة بين المغردين، الذين تساءلوا بالقول ماذا أبقت إسرائيل لأطفال غزة من طفولتهم التي سرقتها منهم خلال عام من الإبادة والتهجير والتجويع؟

وقال مغردون تعليقا على المشهد هذه قصة من القصص التي تظهر كيف قتلت إسرائيل براءة أطفال غزة، ودمرت حياتهم الطبيعة، وجعلتهم يكبرون قبل وقتهم.

وعلق أحد المدونين على المقطع منتقدا الصمت العالمي حول ما يحدث في غزة وأطفالها خصوصا بالقول "خذ لحظة وشاهد هذا الفيديو، فقط انظر إلى الواقع الذي لا يريدونك أن تراه في غزة. وإذا شاهدت، ظهرت لك كل أنواع الحجج ومحاولات التفسير بدلا من التعاطف والحزن العميق على ما يحدث للأطفال الذين يعيشون في هذا المكان".

 

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين وقفة في نابلس لدعم المعتقلين والتنديد بالعدوان على غزة

تعبيرية

أخبار محلية المعابر الفلسطينية: لم يُسمح بادخال زيت الزيتون إلى الأردن حتى الآن

أرشيفية

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

جانب من اللقاء

أخبار محلية علماءُ ومفكّرون يناقشون في الجامعة الأردنية تعزيز القيم في التّعليم الجامعيّ

من الفيديو

فلسطين شاهد.. طفلة من غزة تحمل شقيقتها المصابة مسافة كيلومترين

الدفاع المدني

خاص بالوكيل اصابات بحادث سير بين 6 مركبات في اربد

إحدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة شاب عشريني إثر حادث دهس في المفرق

أبطال فيلم "أيام الرصاص"

فن ومشاهير عرض أول.. "أيام الرصاص" لـ أيمن زيدان يضيء دار الأوبرا في دمشق



 


الأكثر مشاهدة