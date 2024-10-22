شاهد.. طفلة من غزة تحمل شقيقتها المصابة مسافة كيلومترين

هذا المشهد نشره الصحفي علاء حمودة عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليه قائلا "طفلة نازحة تحمل شقيقتها الجريحة على كتفيها وتمشي معها لأكثر من كيلومترين، رأيتها بالصدفة وحزنت على حالها وهي تمشي وحيدة حافية القدمين تحت أشعة الشمس الحارقة، ساعدتها ورافقتها إلى مكان نزوحها".
وسأل الصحفي حمودة الطفلة إن كانت متعبة من حملها شقيقتها، فأجابته "تعبانة، وإلي ساعة بحملها، وأه مش قادرة أمشي".
فيديو الطفلتين شهد انتشارا ورواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الصدمة بين المغردين، الذين تساءلوا بالقول ماذا أبقت إسرائيل لأطفال غزة من طفولتهم التي سرقتها منهم خلال عام من الإبادة والتهجير والتجويع؟
وقال مغردون تعليقا على المشهد هذه قصة من القصص التي تظهر كيف قتلت إسرائيل براءة أطفال غزة، ودمرت حياتهم الطبيعة، وجعلتهم يكبرون قبل وقتهم.
وعلق أحد المدونين على المقطع منتقدا الصمت العالمي حول ما يحدث في غزة وأطفالها خصوصا بالقول "خذ لحظة وشاهد هذا الفيديو، فقط انظر إلى الواقع الذي لا يريدونك أن تراه في غزة. وإذا شاهدت، ظهرت لك كل أنواع الحجج ومحاولات التفسير بدلا من التعاطف والحزن العميق على ما يحدث للأطفال الذين يعيشون في هذا المكان".
-
أخبار متعلقة
-
وقفة في نابلس لدعم المعتقلين والتنديد بالعدوان على غزة
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون مقامات إسلامية بالضفة
-
مسؤول دبلوماسي: حماس لا تتراجع عن مطالبها
-
الاحتلال يقتحم الخليل ونابلس ويشن حملة مداهمات واعتقالات
-
سموتريتش: لا أمن لإسرائيل دون الاستيطان في غزة
-
صحيفة أمريكية تكشف وصية زعيم حماس يحيى السنوار
-
الاحتلال يدمر أكثر من 120 مدرسة وجامعة تدميرا كليا في غزة
-
الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويعتقل عددا من الفلسطينيين