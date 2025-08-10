شهداء برصاص وقصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة في غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال تجمعًا وسط خان يونس، وسط قطاع غزة.
وأضافت المصادر ذاتها أن شهيدين ارتقيا وأُصيب آخرون، برصاص الاحتلال صوب منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.
كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وتُطلق طائرات الاحتلال المروحية النار شرق مدينة غزة.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا
-
الاحتلال يواصل اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس
-
اجتماع عربي طارئ اليوم لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة
-
مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
-
إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مدينة أريحا
-
قوات الاحتلال توقف مركبة فلسطينية وتحتجز ركابها في نابلس
-
غارة إسرائيلية وسط خان يونس
-
آلاف الإسرائيليين في الشوارع: "أعيدوا الأسرى قبل فوات الأوان"