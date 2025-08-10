الأحد 2025-08-10 10:26 ص
 

شهداء برصاص وقصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة في غزة

فلسطينيون خلال تشييع جنازة أحد الشهداء في غزة
فلسطينيون خلال تشييع جنازة أحد الشهداء في غزة
 
الأحد، 10-08-2025 09:35 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، الأحد، برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال تجمعًا وسط خان يونس، وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها أن شهيدين ارتقيا وأُصيب آخرون، برصاص الاحتلال صوب منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتُطلق طائرات الاحتلال المروحية النار شرق مدينة غزة.
 
 
