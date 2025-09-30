قيادي في الجهاد الإسلامي: خطة ترامب بشأن غزة تهدف إلى تقسيم الشرق الأوسط

وقال السنداوي خلال لقاء مع وكالة "نوفوستي": "الخطة تهدف إلى تقسيم الصفوف العربية والإسلامية وإلقاء المسؤولية على حماس في استمرار الحرب"، مشيرا إلى أن الخطة قد تكون محاولة يائسة لإنقاذ إسرائيل من المأزق العسكري والسياسي في غزة بعد فشل عمليات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك عملية "جدعون 2".
كما شدد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" على أن مبادرات ترامب غامضة وغير واضحة وتفتح الطريق أمام مجازر إسرائيلية جديدة في غزة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب الموافقة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة
-
نتنياهو سيطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب بشأن غزة
-
القسام تكشف تفاصيل الكمين المحكم أمس الإثنين في تل الهوى
-
حماس تبدأ بدراسة خطة ترامب .. الرد قد يحتاج لأيام
-
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 3 أشخاص في هجوم بين بيت لحم والقدس
-
إصابة شخصين برصاص الاحتلال في بلدة الرام بالقدس
-
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثات مع ترامب
-
جيش الاحتلال يقر بإصابة 5 عسكريين بجراح خطيرة بينهم ضابطان شمال غزة