الثلاثاء 2025-09-30 11:51 م
 

قيادي في الجهاد الإسلامي: خطة ترامب بشأن غزة تهدف إلى تقسيم الشرق الأوسط

الثلاثاء، 30-09-2025 10:16 م
الوكيل الإخباري-  أكد إسماعيل السنداوي، أحد قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تهدف إلى تفكيك الصفوف العربية وإلقاء المسؤولية عن الحرب في غزة على حركة "حماس".اضافة اعلان


وقال السنداوي خلال لقاء مع وكالة "نوفوستي": "الخطة تهدف إلى تقسيم الصفوف العربية والإسلامية وإلقاء المسؤولية على حماس في استمرار الحرب"، مشيرا إلى أن الخطة قد تكون محاولة يائسة لإنقاذ إسرائيل من المأزق العسكري والسياسي في غزة بعد فشل عمليات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك عملية "جدعون 2".

كما شدد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" على أن مبادرات ترامب غامضة وغير واضحة وتفتح الطريق أمام مجازر إسرائيلية جديدة في غزة.

