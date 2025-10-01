الأربعاء 2025-10-01 05:20 ص
 

13 شهيدا وعدد كبير من الإصابات في قصف منزل بحي الزيتون

غزة
غزة
 
الأربعاء، 01-10-2025 05:15 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر باستشهاد 13 فلسطينيا على الأقل ووقوع عدد كبير من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو كميل في حي الدرج ومدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن مجزرة كبيرة حدثت في هذا القصف.
 
 
