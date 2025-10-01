13 شهيدا وعدد كبير من الإصابات في قصف منزل بحي الزيتون

وأضافت المصادر أن مجزرة كبيرة حدثت في هذا القصف.
