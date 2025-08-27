الأربعاء 2025-08-27 07:56 ص
 

3 شهداء بقصف على خيمة نازحين بخان يونس

غزة
غزة
 
الأربعاء، 27-08-2025 07:48 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف مسيرة خيمة نازحين بمنطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتشنّ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ 7 تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

 
 
