3 شهداء بقصف على خيمة نازحين بخان يونس

الوكيل الإخباري- أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف مسيرة خيمة نازحين بمنطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان