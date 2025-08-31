80 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد 31 منهم من طالبي المساعدات

وبحسب مصادر طبية، فقد توزع الشهداء على المستشفيات على النحو التالي: 7 شهداء في مستشفى الشفاء، 5 شهداء في عيادة الشيخ رضوان، 9 في مستشفى العودة، 14 في مستشفى الأقصى، و25 شهيدا في مستشفى ناصر، فيما لم يُسجل وصول شهداء إلى مستشفى المعمداني.
وأوضحت المصادر الطبية أن من بين الشهداء 31 فلسطينيا من طالبي المساعدات الإنسانية، الذين قضوا نتيجة استهداف الاحتلال المباشر أثناء محاولتهم الحصول على الإغاثة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان والحصار ومنع وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى العديد من المواقع المستهدفة، ما يرجح ارتفاع حصيلة الشهداء خلال الساعات المقبلة.
-
