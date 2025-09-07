87 شهيدا و409 مصابين بنيران الاحتلال خلال يوم

وبذلك ارتفعت أعداد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 64 ألفا و368 شهيدا و162 ألفا و776 مصابا.
