الأحد 2025-09-07 02:14 م
 

87 شهيدا و409 مصابين بنيران الاحتلال خلال يوم

87 شهيدا و409 مصابين بنيران الاحتلال خلال يوم
غزة
 
الأحد، 07-09-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 87 شهيدا وإصابة 409 أشخاص بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وبذلك ارتفعت أعداد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 64 ألفا و368 شهيدا و162 ألفا و776 مصابا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك راية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية

ط

المرأة والجمال 6 نصائح مفيدة للبشرة التي تعاني من الوردية

ؤيثس

المرأة والجمال القناع المنقّي: علاج مثالي يُخلّص البشرة من الشوائب

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

أخبار محلية لجنة السلامة العامة تزيل 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: نقص الإمكانيات يمنعنا من الكشف عن الأوبئة المتفشية

ارشيفية

عربي ودولي رصد 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه "إسرائيل"

54

المرأة والجمال أفضل كونسيلر للبشرة بعد الأربعين.. وكيفية استخدامه دون تجاعيد



 
 





الأكثر مشاهدة