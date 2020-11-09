أردنيون عبر برنامج الوكيل : دعوة للجميع للمشاركة بالاقتراع

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة غدا الثلاثاء ، "العرس الديمقراطي" ، حيث الانتخابات النيابية ، لانتخاب أعضاء مجــلس النـــواب ( التاسع عشر).

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ومن أجل ذلك ، تمّ تخصيص حلقة كاملة، الإثنين من "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا"، للحديث عن تفاصيل العملية الانتخابية من حيث أعداد الناخبين والمترشحين من مختلف محافظات المملكة.

واستقبل الإعلامي محمّد الوكيل، العديد من اتصالات الأردنيين ، التي عبّرت عن أمنياتها بأن يلتزم المقترعون بإلإجراءات الصحيـة ، نتيجة لأزمة كورونا ، والعمل بالتباعد الجسدي ، وارتداء الكمّامات ، والابتعاد عن التجمعات.

ودعا مواطنون عبر البرنامج ، إلى المشاركة بالاقتراع ،خاصة فئة الشباب ، حيث يُعــوّل عليهم العمل من أجل الوطن ، والارتقاء به.

ووصف مواطنون العمليّــة الانتخابيّة "بالعرس" ، حيث يتم انتقاء ما يرونه مناسبا من المترشحين ، لتمثيلهم تحت قبة البرلمان ، من منطلق الاستحقاق الدستوري .

تشديد على الالتزام بالإجراءات الصحيّة

وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة لـ"برنامج الوكيل" ، في وقت سابق ، أن الانتخابات استحقاق دستوري ، حيث ينتقي الأردنيين ، مرشحهم الذي يجدونه مناسبا ، لخدمتهم على أكمل وجه وخدمة منطقتهم .



وشدّد على ضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة ، إثر فيـــروس كورونا، وتابع " تم اتباع آلية حيال ذلك ،من خلال استخدام القلم من قبل المُــنتخب ، دون إرجاعــه ، كما ويتم تسليمه قفّازات ، من قبل موظفي الهيئة قبل الاقتراع ، ويتم إبراز البطاقة الشخصيّة ، ليصار إلى أخذ بياناتها من خلال موظف الحاسب الآلي عن طريق جهاز خاص، وتظهر البيانات أمام المراقبين ".





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