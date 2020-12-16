أسعار فلكية لموقف مطار الملكة علياء

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن ، بالوقوف على مشكلة الأسعار الفلكية لموقف مطار الملكة علياء الدولي الخاص بالمركبات ، مطالبا بإيجاد حلّ جذري للأمر، واتضح ذلك بعد أن قام بتوصيل عاملة منازل للمطار ، للسفر إلى بلادها .

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ولفت، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن تكلفة وقوفه ، لمدة (35) دقيقة ، وصلت إلى (13) دينارا ، ما أثار تساؤله حيال ذلك، علما أن هنالك (10) دقائق مجانية .

ومن جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل ، الوقوف على الأمر ، في ظل الشكاوى التي تصل البرنامج من قبل مواطنين ، حيث عبّروا عن استيائهم حيال ذلك.

مشكلة أسعار موقف المركبات في المطار ، ليست بجديدة وما زالت الاتصالات والشكاوى تنهال ، من أجل اتخاذ إجراء بشأنها .

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