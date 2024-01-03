إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: اغتيال العاروري وقصف بيروت يدلان على تخبط إسرائيل

الوكيل الاخباري -رصد

قال الإعلامي الفلسطيني سعيد حسنين إن عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وقصف بيروت يدلان على تخبط إسرائيل.

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وأضاف حسنين خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا من الجليل المحتل اليوم الأربعاء أن اغتيال القادة لا يعتبر نصرا في المعركة وإنما ضعف وفشل.



ولفت أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي نجاح في الحرب على قطاع غزة مؤكدا أن اسرائيل تعاني من خسائر كبيرة جداً حيث يقتل العشرات من جنودها يومياً في قطاع غزة .



ونوه أن حماس ترفض المفاوضات مع اسرائيل٬ قائلا "بعد اغتيال العاروري ستتغير شروط المقاومة حول ملف الرهائن المتواجدين لديها".



وتوقع أن الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الشمالية مع الجيش الإسرائيلي إذا استمرت قد تتطور الى حرب اقليمية