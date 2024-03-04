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الإثنين، 04-03-2024 10:16 ص

البريد الاردني: إتاحة خدمة سحب رواتب منتفعي المعونة الأسبوع القادم

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الوكيل الاخباري - رصد 
قالت مدير عام شركة البريد الاردني بالوكالة هنادي الطيب إن شركة البريد أتاحت العديد من الخدمات الجديدة ضمن عملية التطوير الشاملة لخدمات الشركة.

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وأضافت الطيب اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن شركة البريد طورت الخدمات من تقليدية إلى إلكترونية منها تجديد جواز السفر حيث يتم تقديم الطلب من خلال موقع البريد الأردني ومن ثم يأخذ مندوب البريد الجواز من موقع الإقامة ويستكمل إجراءات التجديد ليصبح جاهزاً خلال 5 أيام. 


ونوهت أن البريد يقدم خدمات إي فواتيركم وترخيص المركبات ورخص القيادة وتوصيل الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة ومنصة حكيم بالإضافة إلى إرسال طرود للمواطن بالشراكة مع شركات خاصة.


وأشارت أن البريد أصبح يوفر أجهزة سحب وإيداع في جميع أنحاء المملكة ضمن 200 مكتب بريدي مما يساعد منتفعي المعونة الوطنية سحب رواتبهم وسيتم تفعيلها الأسبوع القادم . 


وأكدت أنه تم إطلاق متجر إلكتروني لعرض الطوابع وبيعها من خلاله بالإضافة إلى عرض منتجات لسيدات عاملات من المجتمعات المحلية وبعمولة صفر .


 




 

 


 

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