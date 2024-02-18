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الأرصاد: الهطولات المطرية ستكون غزيرة خلال الساعات المقبلة وستتركز في شمال ووسط المملكة

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الأحد، 18-02-2024 10:32 ص

الأرصاد: الهطولات المطرية ستكون غزيرة خلال الساعات المقبلة وستتركز في شمال ووسط المملكة

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الوكيل الإخباري - رصد
توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب استمرار الهطولات المطرية في المملكة يومي الأحد والاثنين، وقد تكون غزيرة في بعض المناطق بعد ظهر اليوم الأحد.اضافة اعلان


وقال آل خطاب عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إن الهطولات المطرية ستتركز في شمال ووسط المملكة بالإضافة إلى الجزء الشرقي ومناطق البادية، فيما ستكون الهطولات بشكل أقل في المناطق الجنوبية.

وأضاف أنه سيكون هناك تشكل للسيول بسبب غزارة الهطولات المطرية المتوقعة وخاصة في شمال المملكة، محذرا من الاقتراب من الأودية وأماكن تشكل السيول حفاظا على السلامة العامة.

وأشار آل خطاب إلى أن الهطولات المطرية يومي الخميس والجمعة الماضيين تركزت في المناطق الجنوبية، فيما تركزت الهطولات ليل السبت الأحد في مناطق شمال ووسط المملكة.

وبيّن أن محطة رأس منيف سجلت منذ شهر أيلول الماضي وحتى الخميس الماضي نحو 405 ملم على مستوى المناطق الشمالية، أما في المناطق الوسطى للمملكة فإن محطة الجامعة الأردنية فقد سجلت 364 ملم، ومحطة مدينة السلط سجلت 362 ملم، وفي المقارنة مع الموسم المنصرم فإن الأداء المطري للعام الحالي أفضل من العام الماضي.

وتابع أن الموسم المطري لا يزال مستمرا حتى منتصف شهر أيار المقبل، وأن التوقعات تشير بنسبة 40-50% إلى أن معدل الهطول المطري للموسم الحالي في شهر آذار المقبل سيكون للمعدل السنوي.

وأوضح آل خطاب أن هناك مناطق في المملكة تجاوزت معدلها السنوي، حيث تجاوز الموسم المطري في بعض مناطق الشمال 140% من معدلها السنوي، وفي مناطق الوسط حققت بعض المناطق 118% من أدائها السنوي، وفي الشوبك وصل المعدل السنوي حتى الآن نحو 101%، فيما بلغ المعدل العام السنوي في الغور الشمالي 132% وفي غور الصافي نحو 120%.

 




 

 


 

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