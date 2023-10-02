الإثنين 02-10-2023
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التربية: الانتهاء من صيانة 800 مدرسة بقيمة 14 مليون دينار مع نهاية العام الحالي

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الإثنين، 02-10-2023 10:46 ص

التربية: الانتهاء من صيانة 800 مدرسة بقيمة 14 مليون دينار مع نهاية العام الحالي

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الوكيل الاخباري - رصد 
توقع مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام ابو احمدة أن تتسلم التربية 23 مدرسة جديدة مع بداية العام القادم 2024.

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وأضاف ابو احمدة اليوم الاثنين عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أنه مع نهاية العام الحالي 2023 سيتم الانتهاء من صيانة 800 مدرسة بقيمة 14 مليون دينار.


وأشار أنه مع بداية العام الدراسي الحالي تم إستلام 21 مدرسة جديدة و48 إضافة صفية.


وكشف أن 1300 مبنى في القطاع التعليمي قديم وعمره الإنشائي انتهى منوهاً أن تكلفة الصيانة لها مرتفعة جداً وأن التربية تعمل على خطة لهدم المباني القديمة خلال الـ 5 أعوام القادمة .


وأكد أن نحو 800 مدرسة مستأجرة بنسبة 18% من كافة المدارس الحكومية في الأردن العام الحالي ونحو 3500 مدرسة مملوكة.


 




 

 


 

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