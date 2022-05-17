الخلايلة: تكلفة الحج هذا العام ستكون كما الأعوام الماضية وغرف 3 و 4 نجوم للحجاج الأردنيين

الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن تكلفة الحج لموسم هذا العام ستكون قريبة من المواسم السابقة بما يناسب الجميع.

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وأضاف الخلايلة، عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا، اليوم الثلاثاء، أن فنادق الحجاج الأردنيين من فئة 3 و 4 نجوم بمعدل 4 اسرّة في كل غرفة، مؤكداً على أن الفندق لن يبعد عن الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر 1400 متر، وستكون الغرف الفندقية مُجهزة بكامل خدمات الطعام والاقامة.



وأشار إلى أن بعثة الوزارة في السعودية أتمّت حجز الغرف للحجاج الأردنيين في مكة المكرمة بما يطابق المواصفات والمقاييس التي وضعتها الوزارة، ويوفر الراحة التامة للحاج الأردني.



وقال الخلايلة، إن كل حاج سوف يحصل على فاتورة يبين فيها تفاصيل صرف كل دينار خلال الرحلة، موضحا أن الوزارة تعمل بكل طاقتها على أن يكون موسم حج آمن ومريح.



وحول العمر، أكد على أن السلطات السعودية وضعت شرطا بأن لا يزيد عمر الحاج عن 65 عاماً، مبيناً أن اختيار الحجاج سيكون لمن هم من مواليد شهر 7 للأعوام ( 1957 و1958 و1959 وقد يصل الى 1960) .



وحول الباصات، شدد على أن الشروط تُلزم الشركات أن لا يزيد عمر الحافلة عن 10 اعوام، مع توفر سائقين وحافلة احتياط، لضمان الراحلة خلال الرحلة في الذهاب والاياب.



وتوقع الخلايلة أن تصدر أسماء المقبولين للحج خلال الاسبوع القادم، موضحاً انه يتم الاتصال بكل من انطبقت عليه الشروط.



وحول البعثات المرافقة، أشار إلى أنه تم تقليص عددها هذا العام بنسبة 45% وفقاً لتعليمات السلطات السعودية.



يذكر أن حصة الأردن للحج هذا العام وصلت الى 3600 حاج بما نسبته 45 بالمئة من الكوتا التي خصصت للمملكة عام 2019.