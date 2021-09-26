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الدكتور الخوالدة لـبرنامج الوكيل : وفيات لحوامل بالطفيلة لم يتلقين اللقاح - فيديو

الأحد، 26-09-2021 08:24 ص

الدكتور الخوالدة لـبرنامج الوكيل : وفيات لحوامل بالطفيلة لم يتلقين اللقاح - فيديو

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الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة ، الدكتور خالد الخوالدة ، أن هنالك إقبالا من أهالي المحافظة على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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ولفت الخوالدة  الأحد لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن اول إصابة بالفيروس سجلت في شهر 9 من العام القادم ، أي بعد 6 شهور من تسجيل أول إصابة بالمملكة .

 

وكشف للإعلامي محمد الوكيل أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى في المحافظة 33 ألف و710 مواطنين أما عدد الذين تلقوا الجرعتين فقد بلغ 27 ألف و733 مواطن من اصل نحو 109 آلاف مواطن يقكنون في المحافظة .

 

وأوضح الخوالدة ، أنه لم يسجل أعراض جانبية لمن يعانون الحساسية وقد تلقوا اللقاح ، منوها أن عدد مراكز التطعيم في المحافظة 5 مراكز تابثة ومركز واحد متنقل .

 

وأشار إلى أنه في حال معاناة مواطن من الحساسية مفرطة يجدر عليه التوجه إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري من أجل الوقوف على معاناته من الحساسية ويتم اتخاذ الإجراء المناسب .

 

وقال " يمكن الفرق العاملة في مراكز التطعيم مساعدة المواطنين بالتسجيل عبر المنصة والتطعيم مباشرة للتسهيل عليهم ".

 

 وشدد الخوالدة على أهمية وعي المواطن وعدم الالتفات إلى الشائعات للإقبال على اللقاح ، ةقال " من الاولى على المرأة الحامل تلقي اللقاح لحمايتها من الفيروس ، وقد شهدت الطفيلة وفيات لحوامل لمن لم يتلقيّن اللقاح".

 

 

 

 

 




 

 


 

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