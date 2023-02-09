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الخميس، 09-02-2023 11:45 ص

السعايدة: سحوبات الكاز وصلت الى 4 ملايين لتر خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - رصد - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن سحوبات الكاز التي سجلت خلال 3 أيام وصلت إلى 4 مليون لتر تم توريدها للمستهلكين، بزيادة تصل الى 30% عن الأيام العادية. 

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وأضاف السعايدة، عبر "برنامج الوكيل على "راديو هلا" اليوم الخميس، أن الحمل الأقصى الكهربائي المسجل مساء أمس الأربعاء 4090 ميغا واط، وهو أعلى حمل مسجل بتاريخ الاردن. 


وبين إن النظام الكهربائي عمل باستقرار، وكان هناك تنسيق واعتماد خطة طوارئ من الهيئة، وتم الاستجابة للاعطال بشكل سريع. 


وأشار السعايدة، إلى أنه يوجد مركز مراقبة وتحكم في شركة الكهرباء الوطنية، ينظم الاستطاعة التوليدية التقليدية في المحافظات لتوليد الكهرباء بقدرة  4400 ميغاواط، اضافة الى مشروع طاقة الرياح الذي ينتج 600 ميغاواط، منوها إلى أن  ذلك تم وفقا للخطة وبتنظيم من شركة الكهرباء الوطنية بالتنسيق مع شركات التوزيع.  


وأضاف أن أغلب الملاحظات التي تم التعامل معها كانت عادية وتم حلها باسرع وقت وفقا لخطط طوارئ معدة مسبقاً. 


وحول العدادات الذكية، قال السعايدة إن مجموع العدادات في الأردن يصل إلى أكثر 2 مليون و400  ألف عداد، تم تركيب 450 ألف عداد ذكي  بنسبة 19%، مشيرا إلى أنه خلال العامين القادمين سيتم استبدال كل العدادات في المملكة. 


وأشار إلى أنه لا يوجد اي ملاحظات او شكاوى حول العدادات الذكية التي تم تركيبها، موضحا أنها سهلت على المواطنين بشكل  كبير. 


وحول ارتفاع فواتير الكهرباء خلال شهر 1 و 2، نوه السعايدة إلى أن الاجهزة الكهربائية تستهلك طاقة أكثر، مثل الجيزر والغسالة والجلاية، لتسخين الماء والوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. 


وبين أن الفيصل بين شركات الكهرباء والمواطن هو العداد، موضحا أن الفاقد على الشبكة خارج المنزل ولا يتحمل المواطن أي شيء من الفاقد.

 




 

 


 

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