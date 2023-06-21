السعايدة يدعو أصحاب السيارات الكهربائية الشحن من الساعة 6 صباحاً حتى 2 ظهراً

الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أصحاب السيارات الكهربائية الاستفادة من قرار اعتماد التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن وشحن سياراتهم ضمن فترة خارج الذروة والتي تمتد من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، للاستفادة من سعر تعرفة أقل.



وأضاف السعايدة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أن 41 محطة عامة لشحن السيارات الكهربائية و 14 محطة خاصة متوفرة الآن في الأردن.

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وأشار أن الهيئة وافقت على تركيب 2500 محطة شحن منزلي 1700 منها تم تركيبه.



ونوه أنه يمكن الحصول على موافقة تركيب محطات الشحن العامة والخاصة والمنزلية من خلال زيارة الهيئة مشيراً أن الحصول على موافقة للمحطة المنزلية لا يستغرق 10 دقائق وأن الهيئة تتجه لإصدار الموافقة على محطة الشحن المنزلي إلكترونيا.



ولفت أن نوع ومدخل شواحن سيارات الكهربائية يتم اعتمادها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ويتم التنسيق بشكل مستمر مع الهيئة.