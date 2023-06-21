مهندس سيارات يدعو لتوحيد مدخل شحن السيارات الكهربائية في الأردن

الوكيل الاخباري -

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دعا مهندس السيارات والخبير في مجال شواحن السيارات الكهربائية احمد رفيق إلى توحيد مدخل الشحن في الأردن لمساعدة المواطن بشحن مركبته في أي محطة توفر قاعدة شحن السيارات الكهربائية.وأضاف رفيق عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أن مداخل شواحن السيارات الكهربائية تختلف باختلاف بلد المنشأ مؤكدا أن الصين لديها معايير خاصة فيها لصنع شواحن السيارات الكهربائية ويوجد معايير أخرى عالمية.من جانب آخر قال إن السيارات الكهربائية تعتمد على أنظمة إلكترونية من خلال برمجيات وليس أنظمة ميكانيكية.وأضاف أن البرمجيات المعتمدة للسيارات الكهربائية لإصلاح أي عطل متوفرة فقط لدى الوكيل الرسمي لافتا أي مركز لاصلاح السيارات الكهربائية لا يمكنه أن يحصل على التحديث في نظام السيارات الكهربائية ومن الممكن أن يكون التحديث المتوفر لديه غير ملائم لتحديث نوع السيارة الكهربائية المعطلة .وأشاد بقرار الحكومة بمنع استخدام وصلة الشحن "الادابتر" التي كانت تستخدم لشحن السيارة المختلف مدخل شحنها عن محطة الشحن وقرار إطلاق برنامج التعرفة الكهربائية المرتبط بالزمن.