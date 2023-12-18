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الإثنين، 18-12-2023 09:15 ص

مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: نسعى لاستقبال 300 مريض سنوياً من قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - رصد 
قالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش إن المؤسسة استقبلت 13 حالة من أطفال وكبار من قطاع غزة لتقديم العلاج لهم في الأردن.  

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وأضافت قطامش عبر البث المفتوح للإذاعات الأردنية ضمن حملة "أنقذوا مرضى السرطان القادمين من غزة"، أن المؤسسة تسعى لاستقبال 100 مريض ضمن المرحلة الأولى و من 200 إلى 300 مريض سنوياً خلال المراحل القادمة .


ونوهت أن الحملة التي تم إطلاقها خلال الأسابيع الماضية تهدف للوقوف إلى جانب أهالي غزة معنوياً أولا بالإضافة إلى جمع التبرعات لعلاج مرضى السرطان وإرسال الدواء والعلاجات الطارئة إلى قطاع غزة . 


ولفتت أن المؤسسة تعمل على إعداد فريق طبي متطوع للذهاب إلى قطاع غزة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المتواجدين في قطاع غزة . 

وأضافت: "اليوم هناك أكثر من 5 آلاف مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى التدخل المباشر من خلال إخلائهم لاستكمال رحلة علاجهم، جزء منهم بحاجة إلى علاج كيماوي وعمليات وجلسات مختلفة، وهم محرومون حتى من مسكنات الألم، وعليه فإننا نسارع الخطى لإنقاذ هؤلاء المرضى المعرضين للموت بشكل مباشر"، مشيرة أنه يوجد 9 آلاف مريض سرطان في قطاع غزة .


وقالت إنه يوجد صندوقا مخصصا لدعم قطاع غزة أُطلق منذ 2021، وتمت من خلاله معالجة 148 مريضا، موضحة أن المركز سيعمل على زيادتها لاستيعاب أعداد أكبر، سواء لأبناء الضفة أو غزة، كما يعمل على تحضير فريق طبي من المتطوعين من أطباء وممرضين وفنيين حتى يتواجدوا في غزة، بالإضافة إلى إرسال أدوية وأجهزة ومعدات بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في الأردن.


لإرسال التبرعات:
حسابنا البنكي: البنك العربي – الشميساني، 0118254655504
JO42ARAB1180000000118254655504
كليك: KHCFARAB
إي فواتيركم – صندوق غزة
أرقام التواصل والتبرع: 065820077  - 065820088 - 0798777222
واتساب:  065804100


 




 

 


 

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