الشركة الأردنية لأنظمة الطيران تشارك في سوفكس 2022

الوكيل الإخباري - رصد

قال المدير التجاري للشركة الأردنية لأنظمة الطيران المهندس باسل سعيفان إن مشاركة الشركة في سوفكس 2022 مميزة لعرض الطائرات العسكرية بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر.

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وأكد سعيفان اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الشركة الأردنية لأنظمة الطيران شاركت في سوفكس 2022 مع السلاح الجوي الملكي.



وشدد أن الشركة حريصة على المشاركة في معرض سوفكس منذ انطلاقه في الأردن.



وتعد الشركة الأردنية لأنظمة الطيران مملوكة بالكامل لسلاح الجو الملكي ، ولديها العديد من النشاطات الرائدة في مجال الدعم الفني وصيانة طائرات النقل العسكري .