السعودية تشارك في عرض 3 معامل دفاعية في سوفكس 2022

الوكيل الإخباري - رصد

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قال مدير عام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور سامي بن محمد الحميدي إن مشاركة المركز في سوفكس 2022 تسهم في تبادل الخبرات بين الدول.وأضاف الحميدي اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن المركز شارك في عرض 3 معامل دفاعية خلال سوفكس 2022 منها "أنظمة الطائرات بلا طيار وأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية وأنظمة الكهروبصريات" جميعها تصنيع سعودي .ونوه الحميدي أن السعودية تهدف الوصول إلى تصنيع 50% من حاجتها من الأنظمة العسكرية من خلال القواعد البحثية ومشاركتها مع دول العالم وذلك تحقيقاً للرؤية الملكية السعودية .وأشاد بمعرض سوفكس 2022 في العقبة من حسن تنظيم وعدد مشتركين وإمكانيات والآليات الدفاعية .يهدف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة العربية السعودية الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية، وفقا للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للصناعات العسكرية.