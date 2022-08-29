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الإثنين، 29-08-2022 09:07 ص

الكهرباء الأردنية: 18% زيادة الحمل الكهربائي مقارنة بالأسبوع الماضي

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الوكيل الإخباري - رصد 
قال رئيس دائرة الطوارئ في شركة الكهرباء الاردنية المهندس فراس المجلي إن الحمل الكهربائي زاد بنسبة 18% مقارنة بالأسبوع الماضي .

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وأضاف المجلي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين أن الحمل الكهربائي وصل أمس الأحد إلى 2155 ميجاواط في شركة الكهرباء الاردنية.


وأكد أنه تم الاستعداد مع كافة الجهات الحكومية وإعلان حالة طوارئ مع بدء موجة الحر التي تؤثر على المملكة .


وأكد أن معدل استقبال شكاوى الاعطال ضمن المعدل الطبيعي .


من جهة أخرى أوضح المجلي أنه تم التعامل مع احتراق أحد أعمدة الكهرباء في منطقة دابوق ليل الأحد بسبب شد للسلك الكهربائي المغذي من قبل إحدى المركبات وتم إجراء صيانة كاملة للعامود خلال ساعة واحدة بالتعاون مع الدفاع المدني.


ودعا المواطنين التواصل مع الشركة من خلال الرقم الموحد (116) منوهاً أنه تم استحداث الرقم بدلا من الأرقام السابقة .

 


 




 

 


 

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