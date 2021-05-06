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الخميس، 06-05-2021 10:03 ص

العيد 5 أيام

برنامج الوكيل .. دعوة للالتزام بالإجراءات الصحية في العيد

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - تحدّث الإعلامي محمد الوكيل ، عن أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية خلال عيد الفطر السعيد ، جرّاء جائحة كورونا.

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وتمنّى الإعلامي الوكيل ، الخميس عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، من الأردنيين العمل بالتباعد الجسدي ، وارتداء الكمامات ، واستخدام المعقمات ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

 

وناشد من أجل الحفاظ على الاستقرار الوبائي ، من حيث عدم التزاحم ، وعدم المصافحة ، تحسّبا من إجراءات حكومية صارمة، وللحيلولة دون انتشار كورونا .

 

وقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة - في وقت سابق - بلاغاً يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من أيّار وحتّى مساء يوم السبت الموافق للخامس عشر منه؛ بمناسبة عيد الفطر السّعيد.

 




 

 


 

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