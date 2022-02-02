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الأربعاء، 02-02-2022 10:08 ص

توقعات بانخفاض أسعار الخضار بعد انتهاء موجة الصقيع

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال مدير السوق المركزي للخضار والفواكه كساب الشخانبة إن أسعار الخضار ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب الصقيع الذي أثر على المملكة .

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وأكد الشخانبة في مداخلة عبر"برنامج الوكيل – على راديو هلا " أن ارتفاع الأسعار بسبب الصقيع شمل صنف (الخيار، الباذنجان ، الكوسا، الزهرة) مشيرا إلى أنه بدء رصد انخفاض في أسعار الخضار من اليوم الأربعاء.


وأضاف أن باقي الأصناف لم يلحقها الضرر من المنخفض الجوي حيث كانت أسعارها مستقرة .


ومن جهته قال مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس سليمان سعود إن قلة العرض لأصناف الخضار بسبب تأثير المنخفض أدى إلى ارتفاع أسعار  عدد من أصناف الخضار .


وشدد سعود عبر"برنامج الوكيل" أن الوزارة لديها آليات وإجراءات قانونية لضبط ارتفاع أسعار الخضار غير المبررة في الأسواق.


ونوه أن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال رقم ( 5661176 ) داعيا المواطنين الابلاغ عن أي مخالفة في الأسواق. 


وكان قد عبر مواطنون عن استيائهم من ارتفاع أسعار الخضار خلال الأيام القليلة الماضية.


 




 

 


 

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