حجران كبيران يتسببان بأزمة مرورية في شارع المية - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد ملازم أول زياد الشرمان/ ضابط عمليات إدارة الدوريّــات الخارجية في مديرية الأمن العام، أن سبب الأزمة المرورية في شارع الميــة ، باتجاه عمان ، سقوط "حجرين" كبيرين ، على الشارع العام .

اضافة اعلان



ولفت الشرمان ، الإثنيـــن ، في حديثه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنيّـــة "راديو هلا" ، أن الحجرين سقطا من "تريلا" مُحمّلة بالحجــارة ، صباح اليوم .

وزاد " تمّ التحرّك على الفور من قبل الدوريات الخارجيّــة ، وإزالة المعيقات من المكان من خلال "جرافة" ، مما تسبّب بأزمة مرورية حينها ".

وأوضح الشرمان، أنّه تم سحب حركة السيـــر، لافتا ، أن هنالك انسيابية بحركة المرور حاليا ، بعد اتخاذ الإجـــراءات اللازمـة .

وشدّد على ضرورة توخّي الحيطة والحذر ، واتباع وسائل السلامة العامة على الطرق ، تحسّبا من حوادث مروريّـــة.



