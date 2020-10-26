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الإثنين، 26-10-2020 09:01 ص

بحسب الدوريات الخارجية

حجران كبيران يتسببان بأزمة مرورية في شارع المية - فيديو

دد
صورة من حركة السير في شارع المية


الوكيل الإخباري - أكد ملازم أول زياد الشرمان/ ضابط عمليات إدارة الدوريّــات الخارجية في مديرية الأمن العام، أن سبب الأزمة المرورية في شارع الميــة ، باتجاه عمان ، سقوط "حجرين" كبيرين ، على الشارع العام .

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ولفت الشرمان ، الإثنيـــن ، في حديثه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنيّـــة "راديو هلا" ، أن الحجرين سقطا من "تريلا" مُحمّلة بالحجــارة ، صباح اليوم .

 

وزاد " تمّ التحرّك على الفور من قبل الدوريات الخارجيّــة ، وإزالة المعيقات من المكان من خلال "جرافة" ، مما تسبّب بأزمة مرورية حينها ".

 

وأوضح الشرمان، أنّه تم سحب حركة السيـــر، لافتا ، أن هنالك انسيابية بحركة المرور حاليا ، بعد اتخاذ الإجـــراءات اللازمـة .

 

وشدّد على ضرورة توخّي الحيطة والحذر ، واتباع وسائل السلامة العامة على الطرق ، تحسّبا من حوادث مروريّـــة.

 

 


 




 

 


 

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