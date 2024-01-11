خبير قانوني يكشف لـ الوكيل مجريات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم

الوكيل الاخباري - رصد

قال الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبدالسلام هماش إن إسرائيل متخوفة من مرافعة جنوب إفريقيا اليوم أمام محكمة العدل الدولية وتحديداً من بند تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المسيئة والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

اضافة اعلان



وأضاف هماش خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن إفريقيا اليوم بعد أن تقدم المرافعة الخطية لمحكمة العدل الدولية ستطلب وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وإدانة الأعمال الإبادية في القطاع.



وأشار إلى أن القضية سينظر فيها 15 قاضي دولي منهم 5 قضاة دائمون و10 منتخبون، منوهاً أن الآن يوجد في المحكمة 3 قضاة عرب منتخبين.



ونوه أن المحكمة قبل أن تصدر قرار ستطلب وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة مما سيضع إسرائيل وأمريكا تحت الضغط الدولي، لافتا أن الولايات المتحدة ستجبر على استخدام حق نقض الفيتو أمام قرار قانوني دولي ولكن سيكون موقفها صعب وغير مبرر.



وتابع " يعتبر موقف إسرائيل ضعيف أمام المحكمة وفي حال صدور قرار من محكمة العدل الدولية ستكون أول هزيمة قانونية حقيقية للكيان الإسرائيلي منذ تاريخ إنشائه".



وأكد أن قرار المحكمة سيكون نافذ وفعال، موضحاً أنها ستصدر قرار بوقف إطلاق النار خلال الفترة القريبة القادمة وقبل البت بالقضية .



وقال إنه في حال عدم التزام إسرائيل بقرار المحكمة سيترتب على ذلك نتائج قانونية منها وضع أول سند قانوني دولي بإدانة دولة إسرائيل بارتكابها جرائم إبادة.



ولفت أن المحكمة أصدرت سابقا قرار في عام 2004 بشأن هدم جدار الفصل العنصري مشيراً إلى أن إسرائيل نقضت القرار من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية.



وتوقع أن يتم أخذ قرار ضد إسرائيل بأغلبية 10 أصوات في محكمة العدل الدولية، قائلاً إنه من غير المتوقع أن تستغرق المحكمة وقت طويل في القضية .



وختم أن محكمة العدل الدولية هي محكمة أساسية وتابعت للأمم المتحدة ومهمتها حل الخلافات القانونية بين الدول أو إيضاح نقطة قانونية فيها خلاف بين الدول.



وتبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى اليوم الخميس للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.