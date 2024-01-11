الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

حزن شديد يعم مواقع التواصل جراء تفاصيل جريمة قتل أردني في شيكاغو

العدل الدولية تعقد أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل - بث مباشر

7 شهداء و25 مصابا في قصف منزل في خانيونس

الخارجية تتابع مقتل أردني إثر سطو مسلح في شيكاغو

القوات المسلحة تنفي استدعاء متقاعديها ممن هم ضمن مدة خدمة الاحتياط

خبير قانوني يكشف لـ الوكيل مجريات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم

الأمن العام يجدد تحذيراته من الأحوال الجوية في المملكة

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

نحو 28 ألف طالب يتقدم لامتحان تاريخ الأردن التكميلي اليوم

عاجل

العدل الدولية تعقد أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

الخميس، 11-01-2024 11:16 ص

خبير قانوني: موقف إسرائيل ضعيف أمام محكمة العدل الدولية

خبير قانوني يكشف لـ الوكيل مجريات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم

ننن


الوكيل الاخباري - رصد
قال الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبدالسلام هماش إن إسرائيل متخوفة من مرافعة جنوب إفريقيا اليوم أمام محكمة العدل الدولية وتحديداً من بند تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المسيئة والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

اضافة اعلان


وأضاف هماش خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن إفريقيا اليوم بعد أن تقدم المرافعة الخطية لمحكمة العدل الدولية ستطلب وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وإدانة الأعمال الإبادية في القطاع.


وأشار إلى أن القضية سينظر فيها 15 قاضي دولي منهم 5 قضاة دائمون و10 منتخبون، منوهاً أن الآن يوجد في المحكمة 3 قضاة عرب منتخبين.


ونوه أن المحكمة قبل أن تصدر قرار ستطلب وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة مما سيضع إسرائيل وأمريكا تحت الضغط الدولي، لافتا أن الولايات المتحدة ستجبر على استخدام حق نقض الفيتو أمام قرار قانوني دولي ولكن سيكون موقفها صعب وغير مبرر.


وتابع " يعتبر موقف إسرائيل ضعيف أمام المحكمة وفي حال صدور قرار من محكمة العدل الدولية ستكون أول هزيمة قانونية حقيقية للكيان الإسرائيلي منذ تاريخ إنشائه".


وأكد أن قرار المحكمة سيكون نافذ وفعال، موضحاً أنها ستصدر قرار بوقف إطلاق النار خلال الفترة القريبة القادمة وقبل البت بالقضية . 


وقال إنه في حال عدم التزام إسرائيل بقرار المحكمة سيترتب على ذلك نتائج قانونية منها وضع أول سند قانوني دولي بإدانة دولة إسرائيل بارتكابها جرائم إبادة.  


ولفت أن المحكمة أصدرت سابقا قرار في عام 2004  بشأن هدم جدار الفصل العنصري مشيراً إلى أن إسرائيل نقضت القرار من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية.


وتوقع أن يتم أخذ قرار ضد إسرائيل بأغلبية 10 أصوات في محكمة العدل الدولية، قائلاً إنه من غير المتوقع أن تستغرق المحكمة وقت طويل في القضية .


وختم أن محكمة العدل الدولية هي محكمة أساسية وتابعت للأمم المتحدة ومهمتها حل الخلافات القانونية بين الدول أو إيضاح نقطة قانونية فيها خلاف بين الدول. 


وتبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى اليوم الخميس للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-1259128300

وزير الأوقاف: 3200 دينار تكلفة الحج للفئة العادية وخيام جديدة مكيفة وتتضمن بوفيه مفتوح

كككك

التعليم العالي تحذر الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج من مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

M63A8346

التعليم العالي: خاطبنا أمناء الجامعات بشأن أعداد الطلبة الذي سيتم قبولهم بالتخصصات المتاحة

ر

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: أكثر من 10 آلاف حالة خطرة بمستشفيات غزة

ننن

محلل سياسي لـ الوكيل: بلينكن يرهن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة بإعادة الرهائن

12202320164955517788785

الخيرية الهاشمية: فتح معبر كرم أبو سالم تم بضغط سياسي أردني لإدخال المساعدات لغزة

أخبار متعلقة
00

عريقات لـ الوكيل: جيش الاحتلال شهد مجازر دفعته اعتبار أمس الأقسى في الحرب

88

صحفي من غزة لـ الوكيل: مليون و400 ألف نازح في رفح الآن

00

الأونروا لـ الوكيل: نحو 100 شاحنة مساعدات تدخل يوميا إلى غزة ولكن بوتيرة "بطيئة"

ممم

الحوارات لـ الوكيل: ضغط المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو سيكون له تداعيات سياسية