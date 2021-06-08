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الثلاثاء، 08-06-2021 11:01 ص

مناطق في عراق الأمير .. بلا صرف صحي

عراق
منظر عام لعراق الأمير


الوكيل الإخباري - طالب مواطن يقطن في بلدة عراق الأمير التابعة لمنطقة وادي السير ، بالعاصمة عمان، بتوفير صرف صحي في عدد من المناطق ، علما أن هنالك محطة لتنقية المياه ، ما يزيد من معاناة أهالي المنطقة .

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وأشار المواطن ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأمر بحاجة ماسة لمتابعة المعنيين .

 

وبين أن هنالك "حفرة امتصاصية" ، ما يشكّل كابوسا للسكان، الذين يناشدون من أجل إيجاد حلّ جذري يساهم في التخفيف من المعاناة ، حيث الروائح الكريهة ، وعدم التمكّن من التخلص من المياه العادمة.

 

 

 




 

 


 

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