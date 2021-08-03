منتزه عمان القومي .. إهمال في ظلّ زيادة الإقبال عليه

الوكيل الإخباري - مناشدة حطّت، الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، بشأن منتزه عمان القومي ، نتيجة لافتقاره للإضاءة ، الأمر الذي يثير استياء مرتاديه.

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المناشدة ، لمواطن أبدى استهجانه حيال الإهمال الحاصل على المرافق العامة في المنتزه ، حيث أنه يعتبر مَعلما يرتاده الأردنيون من مختلف مناطق المملكة ، ما يُحتّم على الجهات المعنية الوقوف على الشكوى .

الإعلامي محمد الوكيل ، وجّه نداءه لأمانة عمان الكبرى ، من أجل العمل على بثّ روح الجمال في المنتزه ، خاصة أنه المكان الذي يفضله المواطنون في أجواء الصيف، وأيام العطل .