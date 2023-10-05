نقابة المهندسين: ملتزمون بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة وننتظر من الحكومة إقرار تعديلات صندوق التقاعد

الوكيل الإخباري - رصد

أكد نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد أن النقابة تقوم بصرف نصف رواتب وهي مستحقات تعود لأشهر سابقة، موضحا أن النقابة ملتزمة بصرف الرواتب التقاعدية ضمن مواردها المتاحة وأن حقوق المهندسين لن تذهب وسيستلمون مستحقاتهم المالية فور تحسن الوضع المالي للصندوق.

اضافة اعلان



وأكد مسعد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس أن تعديلات صندوق التقاعد التي أقرتها النقابة أرسلت إلى رئاسة الوزراء منذ شهر آذار الماضي، وبانتظار إقرارها من الحكومة، وأن هناك نقاش دائر حول بعض التعديلات مع الحكومة.



وأشار إلى أن عدد المهندسين الملتزمين بالدفع لصندوق التقاعد بلغ 22 ألف مهندس حتى نهاية العام الماضي من أصل 140 ألف مشترك ومشتركة بالنقابة.



وقال المسعد، إن صندوق التقاعد يصرف رواتب تزيد على 5 مليون دينار شهريا مقابل دخل لا يتجاوز 2.1 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي أما اليوم فإن الدخل يقترب من مليون دينار فقط، أي أن الصندوق يصرف أكثر من ضعفي إيراداته كرواتب وهو ما يشير إلى أنه غير متوازن ماليا.



وأضاف أن التعديلات التي طرأت على صندوق تقاعد نقابة المهندسين عام 1999 ألغت إلزامية الاشتراك بالصندوق، لافتا إلى أن التعديلات المرتقبة على صندوق التقاعد والتي هي بحوزة الحكومة حتى اليوم أعادت إلزامية الاشتراك بصندوق التقاعد وأن هناك تعديلات من شأنها إعادة التوازن لصندوق التقاعد بحيث يصبح قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين.



وبيّن أن النقابة عملت على تحسين استثماراتها لزيادة الدخل الذي يرفد صندوق التقاعد إلا أن العجز بالصندوق ما زال أكبر من الإيرادات.