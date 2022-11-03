8 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يشاركون في سوفكس 2022

الوكيل الإخباري - رصد
قال مساعد عميد كلية الهندسة ومدير مختبر الآليات المسيرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور يحيى الصمادي إن مشاركة مشاريع الطلبة في معرض سوفكس 2022 ساهمت في وصولها عربياً وعالمياً . اضافة اعلان
وأضاف الصمادي اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن طلبة الجامعة عرضوا عدة مشاريع في سوفكس 2022 منها 4 آليات مسيرة أرضاً و طائرتين مسيرتين جواً .
وأشار أن 8 طلاب من الجامعة شاركوا لأول مرة في معرض سوفكس 2022 لعرض مشاريعهم ومخترعاتهم مشيراً أن وفود عالمية مهتمة بهذه المشاريع لدعمها وتمويلها.