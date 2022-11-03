8 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يشاركون في سوفكس 2022

الوكيل الإخباري - رصد

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قال مساعد عميد كلية الهندسة ومدير مختبر الآليات المسيرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور يحيى الصمادي إن مشاركة مشاريع الطلبة في معرض سوفكس 2022 ساهمت في وصولها عربياً وعالمياً .وأضاف الصمادي اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن طلبة الجامعة عرضوا عدة مشاريع في سوفكس 2022 منها 4 آليات مسيرة أرضاً و طائرتين مسيرتين جواً .وأشار أن 8 طلاب من الجامعة شاركوا لأول مرة في معرض سوفكس 2022 لعرض مشاريعهم ومخترعاتهم مشيراً أن وفود عالمية مهتمة بهذه المشاريع لدعمها وتمويلها.