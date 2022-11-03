الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 09:19 ص

محافظ العقبة: خطة مستقبلية لإقامة مشاريع جديدة وتوفير فرص عمل

محافظ


الوكيل الإخباري - رصد
أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تسعى لإيصال العقبة إلى مركز إقليمي ومتقدم في القطاعين السياحي والاقتصادي.اضافة اعلان


وأضاف الحجاج اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن العقبة ستشهد مستقبلاً مشاريع جديدة لتوفير فرص عمل وزيادة الطاقة الاستيعابية في المنشآت والقطاعات .

وتابع" نطمح في زيادة عدد المعارض الدائمة في العقبة من خلال سياحة المعارض والتي تنعكس إيجابياً على الوضع السياسي والاقتصادي".

ونوه أن إقامة سوفكس 2022 في العقبة بشكل منظم ومتكامل يعود إلى التعاون والتشارك بين كافة الجهات المشاركة في المعرض.

وحول المثلث الذهبي أشار أنه الأفلام العالمية التي يجري تصويرها حالياً تساهم بترويج سياحي كبير للمناطق السياحية في الاردن.

ويختتم اليوم الخميس معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس العقبة 2022 بنسخته الثالثة عشر، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

 




 

 


 

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