التربية: تعميم عطلة يومي الاثنين والأربعاء لا يشمل المدارس الخاصة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات - أكد مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الطراونة ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ان بلاغ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بتعطيل المدارس الحكومية يومي 9 و 11 من شهر أيلول الجاري لا يشمل المدارس الخاصة وطلابها.

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وأكد الطراونة لـ"الوكيل الاخباري" ان العطلة في المدارس الخاصة يوم الاقتراع فقط وهو 10 ايلول الجاري.

أما الصوراني فقال للموقع ان المدارس الخاصة ملتزمة بقرارت الوزارة وتطبقها كما جاءت.