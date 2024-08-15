التربية: توريد الكتب المدرسية لمستودعات الوزارة وستسلم للطلبة بأسرع وقت

الوكيل الإخباري- كشفت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة تعيين نحو 3 آلاف معلم ومعلمة من مختلف التخصصات استعدادا للعام الدراسي الجديد.



وقالت شخاترة اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، إن الوزارة استلمت ما يقارب 20 مدرسة جديدة في محافظات المملكة، فيما قامت الوزارة بطرح عطاءات صيانة وإضافة غرف صفية.



وأضافت أن أعمال الصيانة شملت 473 مدرسة علما بأن أعمال الصيانة على مدار العام الدراسي، وبكلفة تقدر بنحو 15 مليون دينار.



وأشارت شخاترة إلى أنه تم توريد الكتب المدرسية لمستودعات الوزارة ومن ثم سيتم توريدها لمستودعات المديريات والإيعاز بتسليم الكتب للطلبة على أقصى سرعة، وتم تشكيل غرفة عمليات في الوزارة لهذه الغاية.



وسيتوجه نحو 2.2 مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم خلال الفترة المقبلة، حيث يبدأ دوام المدارس الحكومية اعتبارا من يوم الأحد المقبل مليون و 600 الف طالب، فيما يبدأ دوام المدارس الخاصة في 1 أيلول المقبل 600 الف طالب.