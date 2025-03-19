 
الأربعاء 2025-03-19 02:14 م
 

الشكاوى تنهمر على مستشفى الأمير حسين بالبقعة .. أين وزارة الصحة ؟

مستشفى الأمير حسين بن عبدالله الثاني
مستشفى الأمير حسين بن عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 19-03-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-   ما أن نشر موقع الوكيل الإخباري قصة الطفلة ماسا حتى انهالت الشكاوى من المواطنين بشكل كبير على الحالة المترهلة التي وصل إليها مستشفى الأمير حسين بالبقعة والذي يخدم لواء عين الباشا ومخيم البقعة وعدد كبير من القرى المحيطة به .اضافة اعلان


المواطنون تأملوا بعد إغلاق المستشفى لمدة طويلة وإعادة افتتاحه من أجل التحديث والتطوير وإنشاء مبنى جديد للطوارئ بأن تكون الخدمات قد تحسنت في المستشفى ، لكن واقع المستشفى لم يتغير والملاحظات والشكاوى لا تزال تتردد على لسان زواره ومراجعيه حتى الآن ، وآخرهم كانت حالة الطفلة ماسا ، التي لا تزال تؤرق عائلتها حتى الآن .

ويشكو الزوار والمراجعون من إهمال في تقديم الخدمة ووقت أطول في الحصول عليها ، وعدم إعطاء المريض المراجع حقه في المستشفى ، حتى أن الكثير منهم تحول إلى مراجعة مستشفى السلط الحكومي البعيد جداً عن مكان سكنه ، بعد أن فقد الأمل بتحسن نوعية الخدمة في مستشفى الأمير حسين بالبقعة .


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