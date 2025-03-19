الشكاوى تنهمر على مستشفى الأمير حسين بالبقعة .. أين وزارة الصحة ؟

المواطنون تأملوا بعد إغلاق المستشفى لمدة طويلة وإعادة افتتاحه من أجل التحديث والتطوير وإنشاء مبنى جديد للطوارئ بأن تكون الخدمات قد تحسنت في المستشفى ، لكن واقع المستشفى لم يتغير والملاحظات والشكاوى لا تزال تتردد على لسان زواره ومراجعيه حتى الآن ، وآخرهم كانت حالة الطفلة ماسا ، التي لا تزال تؤرق عائلتها حتى الآن .
ويشكو الزوار والمراجعون من إهمال في تقديم الخدمة ووقت أطول في الحصول عليها ، وعدم إعطاء المريض المراجع حقه في المستشفى ، حتى أن الكثير منهم تحول إلى مراجعة مستشفى السلط الحكومي البعيد جداً عن مكان سكنه ، بعد أن فقد الأمل بتحسن نوعية الخدمة في مستشفى الأمير حسين بالبقعة .
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