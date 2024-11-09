جمعية البنوك لـ "الوكيل" : قرار البنك المركزي ينعكس على هؤلاء المقترضين فقط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة ينعكس على المقترضين الذين تتضمن عقودهم تعديلا لسعر الفائدة وشمل عقد فائدة متغير .

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قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين ثاني 2024.