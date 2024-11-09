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جمعية البنوك لـ "الوكيل" : قرار البنك المركزي ينعكس على هؤلاء المقترضين فقط

جمعية البنوك
جمعية البنوك
السبت، 09-11-2024 02:48 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة ينعكس على المقترضين الذين تتضمن عقودهم تعديلا لسعر الفائدة وشمل عقد فائدة متغير .

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 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين ثاني 2024.

 

واكد المحروق في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اليوم السبت أنه في حالة كان المقترض موقعا على عقد يشمل فائدة متغيرة ينطبق عليه التعديل وفقا للموعد المحدد في عقده بعد التخفيض أو الرفع من قبل البنك المركزي  ،  قرار التخفيض سينعكس على المقترضين الذين تنطبق عليهم شروط التخفيض في موعد دورية التعديل الموضحة في العقد الموقع بين البنك والمقترض.

 

 

 
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