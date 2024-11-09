جمعية البنوك لـ "الوكيل" : قرار البنك المركزي ينعكس على هؤلاء المقترضين فقط

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين ثاني 2024.
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