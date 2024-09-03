"جودبي": معرض سوفكس فرصة لتسويق المنتجات والصناعات الدفاعية الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال في المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) المهندس راتب أبو الراغب أن معرض سوفكس 2024 يعتبر فرصة ونافذة لعرض وتسويق المنتجات العسكرية والصناعات الدفاعية الأردنية أمام العالم.

اضافة اعلان

وقال أبو الراغب اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن اليوم من يمتلك الصناعات الدفاعية قادر على الدفاع عن نفسه وهي من أدوات الردع عدا عن كونها من معززات الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن المركز يقوم بتزويد القوات المسلحة الأردنية بمختلف أنواع الأسلحة والذخيرة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة.

وأضاف أن المركز سيطلق خلال المعرض 25 منتجا وحل ومنظومة دفاعية تفيد استخدامات الجيوش منها المرتبطة بالواقع الافتراضي والذكاء الصناعي وخوارزميات التشفير والقيادة والسيطرة بالإضافة لبعض الأنظمة الحديثة للدفاع عدا عن تعزيز قدرات وأنظمة الدفاع بالنار وتطوير بعض الأنظمة الأرضية للدفاع غير تمويل المشاريع الطلابية التي تخدم هذه المنظومات الدفاعية.

وأشار أبو الراغب إلى عرض منتجات المركز من خلال جناح داخلي يتضمن منتجات وحلول دفاعية وجناح خارجي ومعرض للطيران وخاصة الطيران المسيّر بالإضافة لميدان رماية، موضحا أن المركز يستهدف تسويق هذه المنتجات للوفود العسكرية والأمنية المشاركة وتوقيع اتفاقيات تعاون مع تلك الدول.

وبيّن أن المركز يسعى من خلال الشراكة مع الجامعات الرسمية والخاصة وإطلاق موقع متخصص لاستقبال الأفكار والمشاريع إلى استقطاب منتجات وأفكار وحلول دفاعية وفي حال كانت تلك الأفكار قابلة للتطبيق فإن المركز يتبناها وتمويلها ويتم إطلاقها لاحقا.