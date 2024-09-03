"جودبي": معرض سوفكس فرصة لتسويق المنتجات والصناعات الدفاعية الأردنية

وقال أبو الراغب اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن اليوم من يمتلك الصناعات الدفاعية قادر على الدفاع عن نفسه وهي من أدوات الردع عدا عن كونها من معززات الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن المركز يقوم بتزويد القوات المسلحة الأردنية بمختلف أنواع الأسلحة والذخيرة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة.
وأضاف أن المركز سيطلق خلال المعرض 25 منتجا وحل ومنظومة دفاعية تفيد استخدامات الجيوش منها المرتبطة بالواقع الافتراضي والذكاء الصناعي وخوارزميات التشفير والقيادة والسيطرة بالإضافة لبعض الأنظمة الحديثة للدفاع عدا عن تعزيز قدرات وأنظمة الدفاع بالنار وتطوير بعض الأنظمة الأرضية للدفاع غير تمويل المشاريع الطلابية التي تخدم هذه المنظومات الدفاعية.
وأشار أبو الراغب إلى عرض منتجات المركز من خلال جناح داخلي يتضمن منتجات وحلول دفاعية وجناح خارجي ومعرض للطيران وخاصة الطيران المسيّر بالإضافة لميدان رماية، موضحا أن المركز يستهدف تسويق هذه المنتجات للوفود العسكرية والأمنية المشاركة وتوقيع اتفاقيات تعاون مع تلك الدول.
وبيّن أن المركز يسعى من خلال الشراكة مع الجامعات الرسمية والخاصة وإطلاق موقع متخصص لاستقبال الأفكار والمشاريع إلى استقطاب منتجات وأفكار وحلول دفاعية وفي حال كانت تلك الأفكار قابلة للتطبيق فإن المركز يتبناها وتمويلها ويتم إطلاقها لاحقا.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن الحالة الصحية لمصاب جدري القرود في الأردن
-
طلبة من الأردنية: نتطلع لتبني نظام الاتصالات الآمن والذكي للمركبات في معرض سوفكس
-
بعد تسجيل إصابة بالأردن .. ما هي اعراض جدري القردة ؟
-
عطلة رسمية جديدة بالاردن بعد الانتخابات
-
التربية: تعميم عطلة يومي الاثنين والأربعاء لا يشمل المدارس الخاصة
-
التربية لـ"الوكيل الاخباري": لا منع للطلبة من تحويل تخصصاتهم
-
فتح معاصر الزيتون منتصف تشرين أول المقبل
-
محافظ العقبة: اهتمام ملكي كبير بالعقبة لوضعها على الخارطة بالمنطقة