كاد أن يفقد حياته.. مواطن يروي تفاصيل ساعات حرجة تعرض لها والده في مستشفى البقعة

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الوكيل الإخباري- استمرارا لمسلسل الإهمال في مستشفى الحسين بن عبدالله الثاني في البقعة، اشتكى مواطن من الإهمال الطبي الذي تعرض له والده في المستشفى وكاد أن يفقد حياته على إثره. اضافة اعلان





وقال المواطن لـ"الوكيل الإخباري"، إن والده كان يرقد في قسم الباطني وقد أخبر الممرض بأن يقوم بإزالة إبرة المغذي الموجودة في قدمه اليمنى كونها عرضة للانفلات نتيجة حركة والده أثناء النوم، ووعده الممرض بالمجيء إلا أن لم يحضر وقبل الفجر خرجت إبرة المغذي من قدم والده وبدأ نزيف شديد من قدمه.



وأضاف أنه خرج مسرعا للبحث عن الممرض إلا أنه وجد مرافقة لأحد المرضى خلف كاونتر التمريض، وعلى الفور قامت وطرقت باب الغرفة المجاورة حيث كان الممرض نائما أثناء عمله الرسمي.



وأشار المواطن إلى أن والده كان ينزف في هذه الأثناء وفقد أكثر من وحدة دم، ومن ثم حضر الطبيب وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة ونزل دمه إلى 8.7 وتم استدعاء طبيب التخدير حتى يتم وضعه على جهاز تنفس B.Pap بعد ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في دمه إلى نسبه 74 تقريبا.



وأوضح أن والده بقي في العناية المركزة بدون أي إجراء لبعد الساعة الثالثة مساء مع العلم أنه تم إدخاله الساعة السابعة صباحا، لافتا إلى أنه قام بإخراج والده على مسؤوليته الشخصية خوفا على حياته إلى البيت وقام باستئجار جهاز B.pap على حسابه الخاص وإحضار ممرض خاص لمتابعة حالته الصحية.



ودعا المواطن وزارة الصحة إلى التحقيق في الحادثة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الإهمال الذي يتعرض له المرضى في المستشفى.