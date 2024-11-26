وزير الأوقاف: الأردن سيبحث زيادة أعداد الحجاج للموسم المقبل ونحذر من التحايل على تصاريح الحج

الوكيل الإخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة ستبحث مع السلطات السعودية زيادة أعداد الحجاج الأردنيين لموسم الحج 1446 هجري، لافتا إلى أن أعداد الحجاج للموسم المقبل 8 آلاف حاجا وحاجة و4500 من حجاج عرب 1948.



وقال الخلايلة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة في زيارتها المقبلة إلى السعودية ستبحث ترتيبات موسم الحج بما فيها أعداد الحجاج وخدمات السكن والإعاشة والنقل وغيرها من الأمور للتسهيل على الحجاج الأردنيين.



وحذر الوزير من محاولة أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي يخول حامله للدخول إلى الأراضي السعودية وأداء الفريضة، مشددا على أن السلطات السعودية تشدد في هذا الأمر وخاصة بعدما حصل في الموسم الماضي بعد محاولة استغلال فيزا السياحة لأداء الحج وهو ما أدى إلى فقدان عشرات الحجاج الأردنيين.



وأشار الخلايلة إلى أن التسجيل سيبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء لمواليد 1975 فما دون من خلال بوابة الحج الإلكترونية https://hajj.gov.jo، ويستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 16/12/2024.



وبيّن أن من تنطبق عليه الشروط عليه دفع 200 دينار للمسجل الأصيل فقط وليس المرافقين، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل، لافتا إلى أنه يمكن الدفع إلكترونيا عبر إي فواتيركم.

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