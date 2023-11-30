أنشيلوتي: بيلينغهام هدية لكرة القدم

الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن الإنجليزي جود بيلينغهام هو "هدية لكرة القدم" لأن رؤية لاعب "بهذه الإمكانيات يسعد عالم كرة القدم بأكمله".



وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال أنشيلوتي "الحقيقة هي أن بيلينغهام يفجر مفاجآت كل يوم. في كل مباراة. ليس لنا فقط، بل للجميع. بيلينغهام هدية لكرة القدم. عالم كرة القدم بأكمله سعيد برؤية لاعب بهذه الإمكانيات، وهذه الصورة الإيجابية".



وقال المدرب الإيطالي: "آمل أن يتمكن من الاستمرار على هذا النحو".

وتابع: "أنا لا أخوض في مسألة الأموال التي كلفها بيلينغهام. الحقيقة أن هذه الصفقة كانت مذهلة بالنسبة للنادي".

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وصرح الإيطالي: "بيلينغهام شاب جاد ومحترف. لقد تكيف بشكل جيد للغاية مع المجموعة. لم يكن يريد شيئاً خاصاً. إنه يعمل وينسجم جيداً مع زملائه".

وعلى سبيل المزاح، قال أنشيلوتي: "عليه تحسين لغته الإسبانية، لا أحد مثالي".



وتحدث الإيطالي المخضرم عن مقارنة بيلينغهام بالفرنسي زين الدين زيدان، الذي دربه أيضاً.



وأضاف: "من الصعب المقارنة بين جيلين مختلفين. ما أراه مختلفاً هو الوصول إلى داخل منطقة الجزاء، وهو ما لم يكن لدى زيدان، وهناك جودة فردية كانت لدى زيدان لا يمتلكها بيلينغهام.. لكن هذه هي كرة القدم الحديثة، التي تريد المزيد من اللاعبين الأقوياء بدنياً القادرين على تغطية الملعب بشكل أسرع".

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