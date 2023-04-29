أنشيلوتي يكشف مدى خطورة إصابة مودريتش

الوكيل الإخباري - قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إن لاعبه لوكا مودريتش تعرض لإصابة في الفخذ وإن لاعب الوسط المخضرم قد لا يشارك في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام أوساسونا في 6 مايو (أيار) المقبل.



ولعب مودريتش (37 عاماً) أكثر من ساعة بقليل في هزيمة ريال مدريد 2-4 أمام جيرونا الثلاثاء الماضي، قبل استبداله.



ويتطلع ريال مدريد للفوز بكأس الملك للمرة العشرين.





وأبلغ أنشيلوتي الصحافيين قبل استضافة ألميريا غداً السبت، في الدوري المحلي عن الدولي الكرواتي "تعرض لإصابة في مباراة جيرونا وسيغيب عن الملاعب، لا نعرف ما إذا كان سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الكأس".

وتابع: "نحن متألمون ونأمل أن يتمكن من التعافي قريباً للعب في المباريات المهمة".

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ويستضيف ريال فريق مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع من مايو (أيار) المقبل.



ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في الدوري ويتأخر بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر بعد 31 مباراة ويتقدم بنقطتين على أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب.

ويلتقي فريق أنشيلوتي أيضاً مع ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع في الدوري الثلاثاء المقبل

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