إسبانيول يعتذر رسميا عن سلوك جماهيره

الوكيل الإخباري - قدم نادي إسبانيول اعتذارا رسميًا، عما بدر من جماهيره مساء أمس الأحد، خلال احتفالات لاعبي برشلونة بالتتويج بلقب الليجا.



واحتفل لاعبو البارسا باللقب، بعد الفوز على إسبانيول بنتيجة (4-2) في ملعب الأخير، لتقتحم الجماهير أرض الملعب وتحاول الفتك باللاعبين.



ونشر إسبانيول بيانه الرسمي على موقعه الإلكتروني، قائلا: "يشعر النادي بالأسف للأحداث الفردية التي وقعت في نهاية المباراة التي جرت في ملعبنا".



وأضاف: "نشعر بالحزن للخسارة، لكننا لن نقبل العنف بأي شكل من الأشكال، ولو كان يندرج تحت تصنيف الأحداث النادرة".

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وتابع: "على الجانب الآخر، نود أن نشكر جميع مشجعي الفريق، الذين دعمونا اليوم وطوال الموسم على الرغم من النتائج الرياضية".



وأتم: "كما هو الحال دائمًا، يعبر نادي إسبانيول عن رفضه القوي لأي نوع من أنواع العنف في عالم كرة القدم، وسنستخدم جميع الإمكانيات المتاحة لنا للقضاء عليه، مع تقديم التعاون الكامل مع قوات الأمن في كل ما يتعلق بهذا الموضوع".

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