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الأحد، 23-07-2023 03:05 م

إلغاء مباراة برشلونة ويوفتوس بسبب فيروس

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة إلغاء مباراته الودية التي كانت مقررة ضد يوفنتوس فجر اليوم الأحد في الولايات المتحدة، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بالتهاب المعدة.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، مساء أمس السبت: "النادي يعلن إلغاء مباراته الودية ضد يوفنتوس التي كان مقررا إقامتها فجر الأحد في بطولة كأس الأبطال في ولاية كاليفورنيا، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بالتهاب في المعدة".

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ويخوض برشلونة عددا من المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

 

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