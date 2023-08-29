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الثلاثاء، 29-08-2023 03:42 م

إنتر ميامي يبدأ بناء ملعبه الجديد

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الوكيل الإخباري -  أعلن إنتر ميامي الأمريكي، البدء في أعمال بناء ملعبه الجديد (فريدم بارك).

وسيتسع الملعب إلى 25 ألف مشجع، وسيشيد في منطقة المطار وسيفتتح في عام 2025.

وسيخلف (فريدم بارك) ملعب (دي أر بي إن كيه ستيديام) الواقع في فورت لودرديل على بعد 50 كم من وسط ميامي.

وبذلك سيقرب الفريق الأمريكي لاعبيه من قلب المدينة، التي صارت مهووسة تماما بكرة القدم، بعد ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال مالك النادي خورخي ماس "عزمت عائلتي مع إنتر ميامي على بناء شيء فارق، غيرنا في ظرف 4 سنوات فقط منظور العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة، وهذه الرؤية ذاتها هي ما يرشدنا مع البدء في أعمال بناء (فريدم بارك)".

ويعمل النادي على جذب شركاء وعلامات تجارية وشركات ناشئة لتحسين وتطوير المنشأة.

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