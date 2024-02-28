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الأربعاء، 28-02-2024 03:07 م

إنريكي ينتظر معجزة جديدة في باريس

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الوكيل الإخباري - ينتظر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، معجزة جديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" أن الفريق الباريسي بإمكانه الاعتماد على الحارس المرمى الإسباني سيرجيو ريكو بعد 6 أشهر من مغادرته المستشفى.

أضافت أن ريكو (30 عاما) تعافى من إصابته البالغة في الرأس وبات جاهزًا للمشاركة في التدريبات بانتظار التقرير الطبي.

وكان حارس المرمى الإسباني تعرض لحادث خطير في مسقط رأسه عندما دهسه حصان في مايو الماضي أثناء إجازة بعد الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الفرنسي.

ودخل سيرجيو ريكو في غيبوبة لأكثر من 80 يوما ونجا من الموت بأعجوبة قبل أن يغادر المستشفى في أغسطس/ آب الماضي.

وقال الأطباء المعالجين لحارس مرمى بي إس جي "من حسن حظه أنه لا يزال على قيد الحياة".

وختمت الصحيفة تقريرها "تعافي الحارس الإسباني قد اكتمل تقريبا وطالما حصل على تصريح طبي، بوسعه أن يواصل مسيرته مع كرة القدم".

يذكر أن سيرجيو ريكو انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2020 قادما من إشبيلية.

ويملك باريس سان جيرمان حاليا 4 حراس مرمى وهم جيانلويجي دوناروما، كيلور نافاس، أرناو تيناس، وألكسندر لوتيلييه.

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